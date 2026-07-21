WSP Global Aktie

WSP Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBPS / ISIN: CA92938W2022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: WSP Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WSP Global lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten schätzen, dass WSP Global für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 CAD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,22 Milliarden CAD gegenüber 4,51 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,36 Prozent.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,46 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,38 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,58 Milliarden CAD, gegenüber 18,29 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WSP Global Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu WSP Global Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

WSP Global Inc 110,00 -0,90% WSP Global Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegt sich nach oben. Der deutsche Leitindex kann ebenso Gewinne verbuchen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag überwiegend nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen