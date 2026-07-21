Erste Schätzungen: WSP Global präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WSP Global lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten schätzen, dass WSP Global für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,14 CAD je Aktie erwirtschaftet.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,22 Milliarden CAD gegenüber 4,51 Milliarden CAD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,36 Prozent.

13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,46 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 7,38 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 16,58 Milliarden CAD, gegenüber 18,29 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at