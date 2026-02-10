Erste Schätzungen: WSP Global stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WSP Global veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WSP Global noch 1,28 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WSP Global in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden CAD im Vergleich zu 4,66 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,58 CAD, gegenüber 5,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 13,93 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,17 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at