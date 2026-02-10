WSP Global Aktie

WSP Global für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XBPS / ISIN: CA92938W2022

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: WSP Global stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WSP Global veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,62 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte WSP Global noch 1,28 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll WSP Global in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 21,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 3,64 Milliarden CAD im Vergleich zu 4,66 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 9,58 CAD, gegenüber 5,40 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 13,93 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 16,17 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu WSP Global Inc

mehr Nachrichten