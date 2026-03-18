Wuhan Linuo Solar Energy Group Aktie
WKN DE: A0M3WW / ISIN: CNE000000JK6
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18.03.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Wuhan Linuo Solar Energy Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Wuhan Linuo Solar Energy Group veröffentlicht voraussichtlich am 02.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,295 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 28,68 Prozent auf 4,16 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,23 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,37 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,11 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,70 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 14,05 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
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