Erste Schätzungen: Wuhan Linuo Solar Energy Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wuhan Linuo Solar Energy Group veröffentlicht voraussichtlich am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,399 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Wuhan Linuo Solar Energy Group einen Gewinn von 0,380 CNY je Aktie eingefahren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 25,00 Prozent auf 5,46 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,36 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,36 CNY aus. Im Vorjahr waren 1,20 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 20,68 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 17,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at