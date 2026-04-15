Wuhan Linuo Solar Energy Group Aktie

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WKN DE: A0M3WW / ISIN: CNE000000JK6

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wuhan Linuo Solar Energy Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Wuhan Linuo Solar Energy Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,277 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,280 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Wuhan Linuo Solar Energy Group 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,68 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Wuhan Linuo Solar Energy Group 3,98 Milliarden CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,30 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,20 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,84 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,13 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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