Erste Schätzungen: Wulff-Group stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wulff-Group wird sich voraussichtlich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,041 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,010 EUR je Aktie erzielt worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 11,85 Prozent auf 30,4 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,351 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,310 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 129,0 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 122,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at