Erste Schätzungen: Wulff-Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Wulff-Group wird voraussichtlich am 16.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,094 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wulff-Group ein EPS von 0,070 EUR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 11,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 34,5 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 31,0 Millionen EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,370 EUR, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 134,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 122,3 Millionen EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at