Erste Schätzungen: WuXi AppTec A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

WuXi AppTec A präsentiert in der voraussichtlich am 24.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,64 CNY je Aktie gegenüber 1,03 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 12,27 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 6,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,54 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 30 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,69 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,28 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 30 Analysten durchschnittlich auf 44,84 Milliarden CNY, gegenüber 39,05 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at