WuXi AppTec Aktie
WKN DE: A2PAJG / ISIN: CNE100003F19
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: WuXi AppTec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
WuXi AppTec wird sich voraussichtlich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,39 HKD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte WuXi AppTec 1,34 HKD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 12,47 Milliarden HKD – ein Plus von 20,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem WuXi AppTec 10,32 Milliarden HKD erwirtschaften konnte.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,64 HKD, gegenüber 7,28 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten auf durchschnittlich 59,59 Milliarden HKD geschätzt, nachdem im Vorjahr 47,09 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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