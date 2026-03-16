Erste Schätzungen: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT legt Quartalsergebnis vor

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT lädt voraussichtlich am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,176 CNY je Aktie gegenüber -0,210 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 35,97 Prozent auf 3,73 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT noch 2,74 Milliarden CNY umgesetzt.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 CNY, gegenüber 0,180 CNY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 14,52 Milliarden CNY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 11,79 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at