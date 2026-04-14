Erste Schätzungen: WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,277 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 45,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 4,49 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,10 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,01 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,16 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 14,39 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at