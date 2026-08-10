Wuxi NCE Power a Aktie
WKN DE: A3D1CL / ISIN: CNE1000042H7
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10.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wuxi NCE Power A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wuxi NCE Power A äußert sich voraussichtlich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,322 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Wuxi NCE Power A ein EPS von 0,310 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 23,70 Prozent auf 594,6 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 480,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,28 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,950 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,32 Milliarden CNY, gegenüber 1,87 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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