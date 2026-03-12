Erste Schätzungen: Wuxi NCE Power A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi NCE Power A gibt voraussichtlich am 27.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,310 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Wuxi NCE Power A 0,250 CNY je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 28,63 Prozent auf 604,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi NCE Power A noch 470,0 Millionen CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,15 CNY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 2,00 Milliarden CNY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,82 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

