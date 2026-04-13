Wuxi NCE Power a Aktie
WKN DE: A3D1CL / ISIN: CNE1000042H7
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wuxi NCE Power A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wuxi NCE Power A stellt voraussichtlich am 28.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,305 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,260 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Wuxi NCE Power A nach der Prognose von 1 Analyst 535,3 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 449,0 Millionen CNY umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,39 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,950 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 2,49 Milliarden CNY, gegenüber 1,87 Milliarden CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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