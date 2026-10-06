Wyndham Hotels & Resorts Aktie

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WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051

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06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts präsentiert Quartalsergebnisse

Wyndham Hotels Resorts gibt voraussichtlich am 21.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,36 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 408,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 6,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 382,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,79 USD, gegenüber 2,50 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 1,48 Milliarden USD im Vergleich zu 1,43 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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