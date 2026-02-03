Wyndham Hotels & Resorts Aktie

WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wyndham Hotels Resorts wird voraussichtlich am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,891 USD. Das entspräche einer Verringerung von 17,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,08 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 336,7 Millionen USD gegenüber 341,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,27 Prozent.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,53 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,41 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

