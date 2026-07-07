Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wyndham Hotels Resorts wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

14 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,40 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wyndham Hotels Resorts einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 401,5 Millionen USD gegenüber 397,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,80 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,49 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at