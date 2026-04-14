Wyndham Hotels & Resorts Aktie

Wyndham Hotels & Resorts für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JL3S / ISIN: US98311A1051

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Wyndham Hotels Resorts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wyndham Hotels Resorts veröffentlicht voraussichtlich am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,852 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wyndham Hotels Resorts einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Wyndham Hotels Resorts soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 320,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 316,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,81 USD im Vergleich zu 2,50 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 1,48 Milliarden USD, gegenüber 1,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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