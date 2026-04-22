Erste Schätzungen: Wynn Resorts präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wynn Resorts wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,26 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,690 USD erwirtschaftet worden.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,70 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Wynn Resorts für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,82 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 5,14 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,14 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 7,45 Milliarden USD, gegenüber 7,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at