Erste Schätzungen: Wynn Resorts stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wynn Resorts veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,50 Prozent auf 1,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Wynn Resorts noch 1,74 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,54 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,48 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at