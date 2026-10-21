Wynn Resorts Aktie
WKN: 663244 / ISIN: US9831341071
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Wynn Resorts stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wynn Resorts lädt voraussichtlich am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
16 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,576 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,20 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,14 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,41 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 7,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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