X-FAB Aktie
WKN DE: A2DNYG / ISIN: BE0974310428
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: X-FAB SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
X-FAB SE präsentiert in der voraussichtlich am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,040 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte X-FAB SE noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 195,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 189,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,102 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 830,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 771,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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