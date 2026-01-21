Erste Schätzungen: X-FAB SE stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

X-FAB SE wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,090 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 219,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 177,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,350 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,430 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 867,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 754,7 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at