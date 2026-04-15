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WKN DE: A2DNYG / ISIN: BE0974310428

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: X-FAB SE verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

X-FAB SE wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 217,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 193,9 Millionen EUR erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,170 USD, gegenüber 0,200 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 852,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 771,1 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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