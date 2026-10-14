X-FAB Aktie
WKN DE: A2DNYG / ISIN: BE0974310428
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: X-FAB SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
X-FAB SE wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass X-FAB SE im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,110 EUR je Aktie gewesen.
Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 200,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 195,6 Millionen EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,027 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,200 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 817,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 771,1 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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