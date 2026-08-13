X-Trade Brokers Dom Maklerski Aktie
WKN DE: A2AJ7Q / ISIN: PLXTRDM00011
|
13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: X-Trade Brokers Dom Maklerski informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
X-Trade Brokers Dom Maklerski öffnet voraussichtlich am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 4,19 PLN. Im Vorjahresquartal waren 1,84 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 905,8 Millionen PLN – das wäre ein Zuwachs von 51,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 597,0 Millionen PLN umgesetzt worden waren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 13,40 PLN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,48 PLN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,64 Milliarden PLN, gegenüber 2,26 Milliarden PLN im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
Analysen zu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
Aktien in diesem Artikel
|X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. Bearer shs
|39,31
|-0,57%