Erste Schätzungen: X5 Retail Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

X5 Retail Group präsentiert in der voraussichtlich am 27.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 39,72 RUB je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte X5 Retail Group noch 21,88 RUB je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll X5 Retail Group 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 569,09 Milliarden RUB verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte X5 Retail Group 507,19 Milliarden RUB umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 142,67 RUB je Aktie aus. Im Vorjahr waren 155,29 RUB je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.420,48 Milliarden RUB, gegenüber 2.204,82 Milliarden RUB im Vorjahreszeitraum, aus.

