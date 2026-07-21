Xanadu Quantum Technologies Aktie

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WKN DE: A426Z7 / ISIN: CA98390R1029

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Xanadu Quantum Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Xanadu Quantum Technologies wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Verlust von -0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 1,7 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,025 USD aus. Im Vorjahr waren 0,160 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 8,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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