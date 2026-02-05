Xbrane Biopharma AB Registered Shs Aktie

Xbrane Biopharma AB Registered Shs

WKN DE: A41PJJ / ISIN: SE0026598583

05.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Xbrane Biopharma Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xbrane Biopharma Registered wird sich voraussichtlich am 20.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,490 SEK aus. Im Vorjahresquartal waren -3,750 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 49,86 Prozent auf 33,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Xbrane Biopharma Registered noch 65,8 Millionen SEK umgesetzt.

Die Schätzung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 15,00 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -27,500 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 133,9 Millionen SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 198,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

