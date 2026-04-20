Erste Schätzungen: Xbrane Biopharma Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xbrane Biopharma Registered wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,520 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xbrane Biopharma Registered noch 1,25 SEK je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 75,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 23,0 Millionen SEK gegenüber 93,2 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -1,940 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,00 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 150,0 Millionen SEK, gegenüber 152,4 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at