Erste Schätzungen: Xcel Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xcel Energy wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,958 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,810 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,30 Prozent auf 3,64 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,81 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,44 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 14,73 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 13,47 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at