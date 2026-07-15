Erste Schätzungen: Xcel Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Xcel Energy wird voraussichtlich am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,776 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xcel Energy noch 0,750 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 10,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,28 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,61 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,11 USD je Aktie, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 15,82 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 14,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at