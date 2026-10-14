Erste Schätzungen: Xcel Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Xcel Energy lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,34 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Xcel Energy 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 8,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 4,26 Milliarden USD gegenüber 3,91 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,59 Milliarden USD, gegenüber 14,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at