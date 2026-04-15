Erste Schätzungen: Xcel Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Xcel Energy präsentiert in der voraussichtlich am 30.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,938 USD. Dies würde einem Zuwachs von 11,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Xcel Energy 0,840 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,92 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Xcel Energy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,19 Milliarden USD aus.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,42 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 15,84 Milliarden USD, gegenüber 14,67 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at