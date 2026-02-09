Xenia Hotels & Resorts Aktie
WKN DE: A14NUJ / ISIN: US9840171030
|
09.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xenia Hotels Resorts informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Xenia Hotels Resorts wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xenia Hotels Resorts im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Xenia Hotels Resorts im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 264,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,04 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xenia Hotels & Resorts Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Xenia Hotels Resorts informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.25
|Ausblick: Xenia Hotels Resorts verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Xenia Hotels Resorts präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Xenia Hotels & Resorts Inc
Aktien in diesem Artikel
|Xenia Hotels & Resorts Inc
|15,56
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.