WKN DE: A14NUJ / ISIN: US9840171030

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Xenia Hotels Resorts informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Xenia Hotels Resorts wird voraussichtlich am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xenia Hotels Resorts im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,035 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,010 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Xenia Hotels Resorts im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 264,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 261,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,12 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,605 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,150 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,08 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 1,04 Milliarden USD waren.

