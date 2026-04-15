Xiamen Faratronic Aktie
WKN: 157239 / ISIN: CNE000001D72
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xiamen Faratronic stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Xiamen Faratronic äußert sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,12 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 4,27 Prozent verringert. Damals waren 1,17 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,26 Milliarden CNY – ein Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiamen Faratronic 1,20 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,81 CNY, gegenüber 5,30 CNY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 6,07 Milliarden CNY im Vergleich zu 5,30 Milliarden CNY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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