13.03.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Xiamen Faratronic veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xiamen Faratronic wird voraussichtlich am 28.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,64 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 38,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,18 CNY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 28,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,72 Milliarden CNY gegenüber 1,33 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,41 CNY aus, während im Fiskalvorjahr 4,62 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5,55 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 4,75 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

Xiamen Faratronic Co Ltd (A)

Xiamen Faratronic Co Ltd (A)

