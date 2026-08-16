Xi'an Longi Silicon Materials Aktie
WKN DE: A1J8NJ / ISIN: CNE100001FR6
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16.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xian Longi Silicon Materials präsentiert Quartalsergebnisse
Xian Longi Silicon Materials wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xian Longi Silicon Materials im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,203 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 CNY je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,22 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 20,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,303 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,850 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 72,30 Milliarden CNY, gegenüber 70,25 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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