Xi'an Longi Silicon Materials Aktie

Xi'an Longi Silicon Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J8NJ / ISIN: CNE100001FR6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Xian Longi Silicon Materials präsentiert Quartalsergebnisse

Xian Longi Silicon Materials wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Xian Longi Silicon Materials im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,203 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,150 CNY je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,22 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 20,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,303 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,850 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 72,30 Milliarden CNY, gegenüber 70,25 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xi'an Longi Silicon Materials Co Ltd (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Xi'an Longi Silicon Materials Co Ltd (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Xi'an Longi Silicon Materials Co Ltd (A) 12,70 -3,35% Xi'an Longi Silicon Materials Co Ltd (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
11:51 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen