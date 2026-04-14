Erste Schätzungen: Xian Longi Silicon Materials veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Xian Longi Silicon Materials wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,390 CNY. Dies würde einen Verlust von 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Xian Longi Silicon Materials -0,280 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 19,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,91 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 19,31 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,544 CNY aus, während im Fiskalvorjahr -1,140 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 73,61 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 82,25 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at