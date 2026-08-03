Erste Schätzungen: Xiaomi stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Xiaomi gibt voraussichtlich am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,225 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,500 HKD je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 13 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 116,84 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 125,11 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 30 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,05 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,76 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt von insgesamt 476,45 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 495,94 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at