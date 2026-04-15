Erste Schätzungen: Xinjiang Daqo New Energy A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Xinjiang Daqo New Energy A wird voraussichtlich am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,000 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xinjiang Daqo New Energy A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 130,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 2,09 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 907,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,216 CNY im Vergleich zu -0,530 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,20 Milliarden CNY, gegenüber 4,84 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at