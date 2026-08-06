Erste Schätzungen: Xinjiang Daqo New Energy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xinjiang Daqo New Energy A veröffentlicht voraussichtlich am 21.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 106,08 Prozent auf 1,12 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 543,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,460 CNY aus. Im Vorjahr waren -0,530 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 4,97 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at