Xinjiang Daqo New Energy a Aktie

Xinjiang Daqo New Energy a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DUVQ / ISIN: CNE100004P24

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06.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Xinjiang Daqo New Energy A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Xinjiang Daqo New Energy A veröffentlicht voraussichtlich am 21.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 CNY. Im Vorjahresquartal waren -0,270 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 106,08 Prozent auf 1,12 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 543,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,460 CNY aus. Im Vorjahr waren -0,530 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 4,97 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 4,83 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

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