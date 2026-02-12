Xintela AB Aktie
WKN DE: A2AF7J / ISIN: SE0007756903
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xintela AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Xintela AB wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,010 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 SEK erwirtschaftet wurden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xintela AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,060 SEK im Vergleich zu -0,070 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,9 Millionen SEK, gegenüber 4,2 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xintela AB
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Xintela AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Erste Schätzungen: Xintela AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.08.25
|Erste Schätzungen: Xintela AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Xintela AB
Aktien in diesem Artikel
|Xintela AB
|0,02
|5,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.