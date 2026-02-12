Xintela AB Aktie

Xintela AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7J / ISIN: SE0007756903

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Xintela AB präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Xintela AB wird voraussichtlich am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,010 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 SEK erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Xintela AB in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 100 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 0,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 1,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,060 SEK im Vergleich zu -0,070 SEK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,9 Millionen SEK, gegenüber 4,2 Millionen SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

