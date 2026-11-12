Xintela AB Aktie
WKN DE: A2AF7J / ISIN: SE0007756903
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12.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xintela AB präsentiert Quartalsergebnisse
Xintela AB veröffentlicht voraussichtlich am 27.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Xintela AB einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Xintela AB in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 24,71 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 0,6 Millionen SEK im Vergleich zu 0,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,020 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,070 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,5 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,3 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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12.11.26
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