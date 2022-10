Erste Schätzungen: Xometry A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Xometry A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,218 USD. Dies würde einen Gewinn von 33,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Xometry A -0,330 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Xometry A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 82,14 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 103,3 Millionen USD im Vergleich zu 56,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,916 USD je Aktie, gegenüber -2,330 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 398,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 218,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at