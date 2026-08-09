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09.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: XPeng A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

XPeng A stellt voraussichtlich am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,480 HKD. Im Vorjahresquartal waren -0,270 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

XPeng A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,70 Milliarden HKD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,72 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 29 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,536 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,650 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 32 Analysten von durchschnittlich 107,79 Milliarden HKD aus, nachdem im Vorjahr 83,20 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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