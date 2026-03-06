Erste Schätzungen: XPeng A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

XPeng A wird voraussichtlich am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,006 HKD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,760 HKD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 39,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 24,33 Milliarden HKD gegenüber 17,42 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 34 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,109 HKD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,320 HKD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 38 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 87,14 Milliarden HKD, gegenüber 44,31 Milliarden HKD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at