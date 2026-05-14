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14.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: XPeng A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

XPeng A öffnet voraussichtlich am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,766 HKD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 107,03 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,370 HKD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Minus von 13,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,69 Milliarden HKD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 16,90 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 31 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,560 HKD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,650 HKD einfahren können. Beim Umsatz gehen 34 Analysten von durchschnittlich 109,24 Milliarden HKD aus, nachdem im Vorjahr 83,20 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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