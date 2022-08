Erste Schätzungen: XPeng A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

XPeng A wird voraussichtlich am 23.08.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,529 HKD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,901 HKD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,53 Milliarden HKD aus – das entspräche einem Plus von 88,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,52 Milliarden HKD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 31 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -7,709 HKD im Vergleich zu -7,276 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 47,46 Milliarden HKD, gegenüber 25,80 Milliarden HKD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at