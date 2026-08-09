Xpeng Aktie
WKN DE: A2QBX7 / ISIN: US98422D1054
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09.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Xpeng öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Xpeng stellt voraussichtlich am 24.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,405 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Xpeng noch -0,070 USD je Aktie verloren.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 20,50 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 2,53 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 30 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,319 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum -0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 34 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 93,20 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,67 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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